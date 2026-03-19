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¡Ganador concurso 'tu tiempo, el invierno'!

¡Pilar Martí gana el concurso con su foto 'Dogona a la nieve'!

Pilar Martí_Dogon en la nieve

Pilar Martí_Dogon en la nieve

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

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Actualizado:

Ganadora: Pilar Martí

Foto: Dogón en la nieve

Explicación: La Pilar nos presenta su foto de invierno: La representación viva del invierno del Dogón.

Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para la ganadora y  un acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

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