Participa y Gana
¡Ganador concurso 'tu tiempo, el invierno'!
¡Pilar Martí gana el concurso con su foto 'Dogona a la nieve'!
Ganadora: Pilar Martí
Foto: Dogón en la nieve
Explicación: La Pilar nos presenta su foto de invierno: La representación viva del invierno del Dogón.
Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para la ganadora y un acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.
Síguenos en las redes sociales para estar al corriente de toda la actualidad, comentar noticias y hacernos llegar los temas que consideres de interés: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. También nos puedes hacer llegar tu información mediante este formulario.