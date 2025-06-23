El día en que el Balaguer le ganó la Copa al Barça

La fecha del 13 de junio de 2001, efeméride de la que ahora se cumplen 24 años, está grabada a fuego en la historia del Balaguer. Ese día en el Camp d’Esports derrotó en la final de la duodécima edición de la Copa Catalunya al mismísimo FC Barcelona. Fue un partido inolvidable. Los azulgranas, entrenados por Carles Rexach, se pusieron por delante, 0-2, ante el campeón de la Tercera División, que fue capaz de igualar el marcador (2-2), aguantar en la prórroga e imponerse (4-3) en los lanzamientos desde el punto de penalti. Iván de la Peña falló el suyo, y Eduardo Pérez detuvo el lanzado por Zenden.

La plantilla al completo del Balaguer, en el Municipal de la capital de la Noguera, con el trofeo ganado al Barça.JOAN BOVÉ

La Copa Catalunya siempre se le había dado bien a los de la Noguera. En la 1999-2000 llegó hasta semifinales tras superar en las previas al Tàrrega, Terrassa, Mollerussa y al Lleida de Víctor Muñoz. Cayó en semifinales ante el Barça de Van Gaal (0-1).

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, recibió a los campeones en la plaça Sant Jaume.JOAN BOVÉ

En la 2000-2001 la cosa fue igual de bien. Los de la Noguera, con Carles Viladegut en el banquillo, dejaron por el camino al Martorell, al Mataró y al Lleida, dirigido por Miguel Rubio. En la final el Barça jugó con figuras de peso como Puyol, Reina, Xavi, Alfonso, De la Peña, Gabri, Simao, Zenden o Luis Enrique. El asturiano marcó el 0-1 y Xavi, el 0-2 en el Camp d’Esports, escenario de la finalísima. Campabadal y Marcos Novo empataron. Balaguer fue una fiesta, con rúa, recepción en la Paeria y visita oficial a la Generalitat con el presidente Pujol como anfitrión. Catalino Tenorio era el presidente. Viladegut fichó la siguiente temporada por la UE Lleida.