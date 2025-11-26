Pepito Esteve, el ‘presi’ soñador

Pepito Esteve Roure (1918-1979) iba camino de ser uno de los grandes presidentes de la UE Lleida, pero su prematura muerte a los 61 años, víctima de un infarto, impidió que pudiera llevar a cabo sus proyectos de futuro para un club que pretendía colocar en el mapa futbolístico español. Pepito Esteve, empresario en el mundo de la automoción, llegó a la presidencia ya iniciada la temporada 76-77 sustituyendo a Luis Nadal. A duras penas sin tiempo para asentarse, vivió el ascenso al recién creado Segunda B, después de una reestructuración de los grupos de Tercera y después de un partido a El Collao d'Ontinyent (0-0) en el que el empate les permitía ambos disfrutar del ascenso.

Para la siguiente temporada, su mano empezó a notarse: trasladó las oficinas de la plaza Sant Francesc al Camp d'Esports; estrenó buenos vestuarios llevándolos desde los palcos del Gol Nort a los de Tribuna, sauna incluida, cosa que también provocó un nuevo acceso al campo de los jugadores y árbitros; colocó las preceptivas vallas al perímetro del campo que afectó de lleno, como a todo el fútbol español; normalizó el nombre del club (ver la siguiente imagen) y lo inmortalizó con un escudo de forja, realizado por el maestro Antonio Guerra y que todavía luce en la tribuna, a pesar de la chapuza de los hermanos Esteve colocando el parche de “Lleida Esportiu”, tapando el original de la UE Lleida.

Normalización del escudo de la UE Lleida.

Antonio Guerra entregando el escudo de la nueva UE Lleida.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

Incluso abrió un bingo en el Shopping Center Ronda como fuente de ingresos para el club. También instauró las comidas de trabajo con los medios de comunicación, con carácter mensual, en el mismo césped del Camp d'Esports para intercambiar impresiones... pero, sobre todo, su gran objetivo era crear una Ciudad Deportiva.

Consiguió unos terrenos en la carretera de Zaragoza. Cuarenta hectáreas con campo con gradas para el filial y el fútbol base y otro de entrenamiento para el primer equipo, piscina, pistas de tenis, restaurante y local social para los socios. Su muerte en 1979 lo dejó todo a medio hacer.

El nuevo Lleida ■ Una de las primeras formaciones de la ya UE Lleida en la 78-79: López, Calvo, Llorente, Palomo, Martínez, Arrazola (de pie); Martín, Reig, Palacinio, Viladegut, Clotet (agachados). Acabó undécimo en el grupo Sur de la Segunda B.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

El dirigente que consiguió normalizar el nombre al equipo

Esteve mostrando al alcalde las vallas del Camp d'EsportsFONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

Aunque a nivel de calle, el Lleida siempre había sido el Lleida, a los medios de comunicación y a la Federación seguía mencionada como Unión Deportiva Lérida hasta que, finalizada la temporada 77-78, Pepito Esteve convocó una asamblea de socios.

En esta, además de rendir cuentas del ejercicio que acababa de acabar y presentar el presupuesto del siguiente, incluyó, en el punto C del orden del día, la solicitud a las autoridades deportivas pertinentes del cambio de nombre de la entidad, aprovechando que unos días antes el Congreso de los Diputados había dado luz verde a la cooficialidad de idiomas.

Así, por 167 votos a favor con 154 en contra, la asamblea del 12 de julio de 1978 aprobó la propuesta. Acababa de nacer la Unió Esportiva Lleida.