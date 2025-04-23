OFERTA
Sorteo 'Òpera a les Venes'
Sorteamos 4 entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTOR
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) y donde querrías ir en marketing@segre.com hasta el 1 de mayo. El 2 de mayo publicaremos a los ganadores.
CANALES DE URGELL
https://canalsurgell.org/
ÓPERA EN LAS VENAS
Con motivo de los 60 años de la concesión de la titularidad de los Canales de Urgell a la Comunidad General de Regantes y de los 15 años del Teatro de la Llotja de Lleida, nace Ópera a las venas, un espectáculo musical que nos transporta por los caminos de agua de Ponent.
Por primera vez, la historia del Canal de Urgell —una de las obras más transformadoras del siglo XIX en Cataluña y Europa- se convierte en ópera. Inspirada en el libro “Agua en las venas. Crónica de un milagro catalán universal” de Francesc Canosa, esta producción combina grandes escenas corales del repertorio operístico para explicar un proyecto colosal que convirtió un desierto en vida: el agua.
Para participar, mencionad en el correo electrónico la población a la cual querríais ir.
GANADORES
ABEL CAUFAPÉ RIUS - 4 de maig de 2025 - Teatre Foment de Juneda
MONTSE GRÀCIA FUMANAL - 1 de juny de 2025 - Teatre de l'Amistat de Mollerussa
MARTA SERRANO SIMÓ - 7 de juny de 2025 - Teatre Armengol de Bellpuig
TERESA CARRERA GARCÍA - 8 de juny de 2025 - Sala 1 d'octubre de Ponts
ÓPERA EN LAS VENAS
Con motivo de los 60 años de la concesión de la titularidad de los Canales de Urgell a la Comunidad General de Regantes y de los 15 años del Teatro de la Llotja de Lleida, nace Ópera a las venas, un espectáculo musical que nos transporta por los caminos de agua de Ponent.
Por primera vez, la historia del Canal de Urgell —una de las obras más transformadoras del siglo XIX en Cataluña y Europa- se convierte en ópera. Inspirada en el libro “Agua en las venas. Crónica de un milagro catalán universal” de Francesc Canosa, esta producción combina grandes escenas corales del repertorio operístico para explicar un proyecto colosal que convirtió un desierto en vida: el agua.
Para participar, mencionad en el correo electrónico la población a la cual querríais ir.
GANADORES
ABEL CAUFAPÉ RIUS - 4 de maig de 2025 - Teatre Foment de Juneda
MONTSE GRÀCIA FUMANAL - 1 de juny de 2025 - Teatre de l'Amistat de Mollerussa
MARTA SERRANO SIMÓ - 7 de juny de 2025 - Teatre Armengol de Bellpuig
TERESA CARRERA GARCÍA - 8 de juny de 2025 - Sala 1 d'octubre de Ponts