Sorteo 'Òpera a les Venes'

ÓPERA EN LAS VENAS

Para participar, mencionad en el correo electrónico la población a la cual querríais ir.

Con motivo de los 60 años de la concesión de la titularidad de los Canales de Urgell a la Comunidad General de Regantes y de los 15 años del Teatro de lade Lleida, nace Ópera a las venas, un espectáculo musical que nos transporta por los caminos de agua dePor primera vez, la historia del Canal de Urgell —una de las obras más transformadoras del siglo XIX en Cataluña yse convierte en ópera. Inspirada en el libro “Agua en las venas. Crónica de un milagro catalán universal” de, esta producción combina grandes escenas corales del repertorio operístico para explicar un proyecto colosal que convirtió un desierto en vida: el agua.- 4 de maig de 2025 - Teatre Foment de Juneda- ​1 de juny de 2025 - Teatre de l'Amistat de Mollerussa- 7 de juny de 2025 - Teatre Armengol de Bellpuig- 8 de juny de 2025 - Sala 1 d'octubre de Ponts