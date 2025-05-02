OFERTA
Gran Concierto de Gospel de Cervera
SORTEO DE 6 ENTRADAS DOBLES
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteamos 6 entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 14 de mayo. El 15 de mayo publicaremos a los ganadores.
Gran Teatre de la Passió de Cervera
Paseo Grutas, 4
25200 Cervera, Lleida
608 78 10 12
granteatrecervera.cat
Gran Concierto de Gospel
Con más de 80 cantants,“GOSPEL CELEBRATION”, es un gran concierto como pocas veces se ha visto en nuestro país. Además de temas del más puro gospel, disfrutaremos de grandes hits que son referentes de nuestra cultura musical y que se vestirán de los poderosos colores armónicos, rítmicos y formales del gospel y con la fuerza de más de ochenta voces formadas por la unión de tres de los coros más potentes como son Messengers, Estallido Gospel Singers y el European Gospel Choir.
Temas como “You'veu vaso en friend” de Carol King, “September” de Earth & Wind & Fire, “My song” de Elton John, “Celebration” de Kool & The Gang y muchos más sonarán en toda su esencia al ritmo unas veces profundo y otros frenético del género gospel, siempre en cualquier caso imparable.
Contaremos además con la colaboración como guest star con James Numbere, solista del prestigioso London Community Gospel Choir, en más de acompañar a artistas como Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. Bajo la dirección y arreglos de Ramón Escalé, GOSPEL CELEBRATION se convertirá en una gran fiesta de celebración de la música y de su fuerza para hacer vibrar y conmover a todos.
GANADORES
Lluis Roselló Sancho
Carmen Piro Roca
Juanjo Martínez Palau
Alfons Clemente Font
Jordi Falguera Sumalla
Josep Maria Carné Valls
