MAGNÍFIC FEST CON SEGRE

Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 10 de junio. El 11 de junio publicaremos a los ganadores.
MAGNÍFIC FEST
Recinto Ferial, Les Firetes
Cami Municipal de Grenyana S/N
25001 Lleida
www.magnificfest.com
Información
Magnífic Fest es un festival de música tiene como misión crear una experiencia única y próxima que conecte la comunidad local con la riqueza musical del territorio nacional. Ofrecer una plataforma que celebra la diversidad y la calidad de las propuestas musicales. Queremos ser un punto de encuentro donde la música se convierta en un lenguaje universal que una generaciones y culturas, haciendo que cada edición del festival sea un acontecimiento memorable para todos los asistentes.
MAGNÍFIC FEST 2025
Este año el festival contará con los siguientes artistas:
13, 14 y 15 de junio
MIKEL IZAL, FANGORIA, DUNCAN DHU, DORIAN, SEXI ZEBRAS, ZAHARA, MALMÖ 040. CARLOS ARES, ULTRALIGERA, LADILLA RUSA, ISAAC CORRALES,
YPNOSI, ELENA GARCÍA, VALDIVIA y OUINETA.
Más información sobre las bases en Segre.com/bases_club
GANADORES:
Susana Pérez Fernández
Jordi Artigues Porquet
