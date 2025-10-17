Festival Som Cinema con Segre

Del 22 al 26 de octubre de 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

OFERTA SUSCRIPTORES

Sorteo 5 entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 21 de octubre. El 22 publicaremos a los ganadores.