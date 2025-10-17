OFERTA
Festival Som Cinema con Segre
Sorteo 5 entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 21 de octubre. El 22 publicaremos a los ganadores.
16º FESTIVAL SOMOS CINE
Somos Cinema, Festival del Audiovisual Catalán es una plataforma dedicada a la promoció del nuevo talento cinematogràfic y audiovisual. Consta de diferentes secciones: ficció, documentales, Somos Secundària y las sesiones dedicadas a trabajos de la Escuela Catalana de Cine y Televisió (ECCIT) e Ilerna. Organizado por la entidad Sugerencias, con el apoyo del Ayuntamiento de Lleida, la Diputació de Lleida Instituto de Estudios Ilerdenses y el Vice-Rectorado de Cultura y Extensió Universitària de la Universidad de Lleida.
