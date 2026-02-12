OFERTA
MERCÈ EN EL ESPAI ORFEÓ
Sorteo dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 4 de marzo. El 5 publicaremos a los ganadores.
ESPAI ORFEÓ
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
MERCÈ
07/03/2026 20:30 h
15€ / 12€
ESPAI ORFEÓ
Casa de la Música - Temporada Estable
MERCÈ irrumpe en la escena con un universo sonoro tan innovador como sorprendente. De la mano del prestigioso sello Catalán “Luup Records, presenta su primer trabajo fusiona electrónica y pop experimental con una destacada madurez artística.
Con sólo 19 años creó sus 2 únicos temas publicados hasta el momento: ¿“RUNNER” y “WHY EMMA?” dos piezas de electrónica y pop experimental que cuesta creer que salgan de la cabeza y las manos de una artista tanto joven.
Estas 2 canciones le han servido para hacerse con la beca GRUPO CASAS DE LA MÚSICA 2024.
Graduada en el Grado Superior de Composición, es un alma creativa criada en el pop de los 2000 y la escuela clásica/contemporánea. Aunque debutó hace poco más de un año, ya es una promesa de la Generación Z con una dedicación para la reflexión y el concepto que la hacen única.
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
MERCÈ
07/03/2026 20:30 h
15€ / 12€
ESPAI ORFEÓ
Casa de la Música - Temporada Estable
MERCÈ irrumpe en la escena con un universo sonoro tan innovador como sorprendente. De la mano del prestigioso sello Catalán “Luup Records, presenta su primer trabajo fusiona electrónica y pop experimental con una destacada madurez artística.
Con sólo 19 años creó sus 2 únicos temas publicados hasta el momento: ¿“RUNNER” y “WHY EMMA?” dos piezas de electrónica y pop experimental que cuesta creer que salgan de la cabeza y las manos de una artista tanto joven.
Estas 2 canciones le han servido para hacerse con la beca GRUPO CASAS DE LA MÚSICA 2024.
Graduada en el Grado Superior de Composición, es un alma creativa criada en el pop de los 2000 y la escuela clásica/contemporánea. Aunque debutó hace poco más de un año, ya es una promesa de la Generación Z con una dedicación para la reflexión y el concepto que la hacen única.