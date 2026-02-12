MERCÈ EN EL ESPAI ORFEÓ

Sant Martí

orfeolleidata.cat

MERCÈ

Luup Records

pop

RUNNER

WHY EMMA

pop

cabeza

pop

Z

para

Calle, 60, 62,25004 Lleida​973 23 35 5407/03/2026 20:30 h15€ / 12€ESPAI ORFEÓCasa de la Música - Temporada Estable​MERCÈ irrumpe en la escena con un universo sonoro tan innovador como sorprendente. De la mano del prestigioso sello Catalán “, presenta su primer trabajo fusiona electrónica yexperimental con una destacada madurez artística.Con sólo 19 años creó sus 2 únicos temas publicados hasta el momento: ¿“” y “?” dos piezas de electrónica yexperimental que cuesta creer que salgan de lay las manos de una artista tanto joven.Estas 2 canciones le han servido para hacerse con la beca GRUPO CASAS DE LA MÚSICA 2024.Graduada en el Grado Superior de Composición, es un alma creativa criada en elde los 2000 y la escuela clásica/contemporánea. Aunque debutó hace poco más de un año, ya es una promesa de la Generacióncon una dedicaciónla reflexión y el concepto que la hacen única.