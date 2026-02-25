OFERTA
Òpera en les Venes en el Teatre de la Llotja
Sorteo de una entrada doble
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 18 de marzo. El 19 publicaremos a los ganadores.
Teatre de la Llotja
Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
ÒPERA EN LES VENES
Una historia de agua, tierra y sangre
Celebración de los 60 años de la titularidad de los Canales de Urgell por parte de la Comunidad General de Regantes.
Ópera en las venas es un viaje musical por los caminos de agua de Ponent donde por primera vez sonará una de las historias mayores de Cataluña y de Europa, el Canal de Urgell. Una de las obras mundiales más importantes y transformadoras del siglo XIX que convierte lo que era un desierto en vida: agua.
El espectáculo escénico-musical tiene como punto de partida una adaptación del libro ‘Agua a las venas. Crónica de un milagro catalán universal’ hecha por el propio autor, Francesc Canosa, con guion de Berta Lacruz, en una puesta en escena multidisciplinar que integra elementos de danza, teatro y audiovisual.
Una coproducción de la Fundación Canales de Urgell, la Fundación Orfeón Leridano y la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.
Ficha artística:
- Coro de l'Orfeó Lleidatà
- Pol Pastor, dirección artística (director del Cor de l'Orfeó Lleidatà)
- Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
- Xavier Pagès-Corella, dirección musical (director artístico y titular del OJC)
- Marta Infante, mezzosoprano
- Santi Serratosa y Jana García, percusión y danza
- Begonya Ferrer, actriz
- Dani Coma, dirección escénica
- Francesc Canosa Farran, idea original de la adaptación
- Berta Lacruz, guionista
- Kionalia, producción audiovisual
- Pelai Molins, dirección técnica