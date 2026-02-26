SEGRE

bROTHERS iN bAND - dIRE sTRAITS

Sorteo 5 entradas dobles

13 marzo 2026 - 21h | Teatro de la Llotja

13 marzo 2026 - 21h | Teatro de la Llotja

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 9 de marzo. El 10 publicaremos a los ganadores.

Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

​Hora: 21.00 h
​Precio: 48€ entrada general
​​Duración: 2h 15m

Después de triunfar en sus giras por Europa y Sudamérica con sus anteriores espectáculos, recreando las diferentes etapas de la banda de Mark Knopfler, bROTHERS iN bAND devuelve a Lleida para presentar dIRE sTRAITSBROTHERS IN ARMS 40th Anniversary Tribute Tour.

Un nuevo espectáculo que conmemora el icónico álbum y gira Brothers in Arms, recreando con todo detalle la impresionante gira que llevó a Dire Straits a conquistar el mundo durante los años 1985 y 1986, con una puesta en escena espectacular y un repertorio seleccionado con cuidado, que incluye las grandes interpretaciones de la banda de Mark Knopfler de aquella inolvidable etapa.

Dire Straits es más que una banda: es una leyenda en la historia de la música moderna entre los años 1978 y 1992, y bROTHERS iN bAND es mucho más que una simple banda tributo: es un espectáculo musical de un nivel tan alto que el mismo Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y de Mark Knopfler desde 1984) los definió con estas palabras:

“estaban tocando Why Aye Man y tengo que reconocer que pensé que era una grabación nuestra.”

