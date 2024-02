El Aragón y Catalunya abre el lunes la campaña sin recortes por la lluvia

Las lluvias de estos últimos días en la cabecera del Ésera han llenado el embalse de Barasona que almacena más de 80 hm³ y está al 95%. También está al límite el pantano de San Salvador, en la cola del canal de Saidí, con 135 hm³. Esta situación permite al Aragón y Catalunya avanzar el inicio de la campaña al lunes 4 de marzo con riego a demanda, una medida coyuntural ya que no usarán el agua del Noguera Ribagorçana en previsión de una temporada en la que no se podrá evitar el racionamiento. De hecho, se revisarán dotaciones cada 14 días. Según el presidente, José Luis Pérez, el caudal que circula por el principal es el que Barasona suelta desde el fin de semana para dejar resguardo y no tener que aliviar por desagües. Así se acordó ayer en la asamblea de regantes, que aprobó abastecer las más de 100.000 hectáreas de la zona aragonesa y catalana solo desde Barasona y San Salvador hasta que la situación se normalice. Cabe recordar que el Aragón y Catalunya ya registró un paréntisis similar el pasado mes de junio también por las intensas precipitaciones en la zona. Sin embargo, la situación del Noguera Ribagorçana es totalmente distinta. Los pantanos de esta cuenca no están mejor que el año pasado, a lo que se suma que, además de al canal de Aragón y Catalunya, el río suministra a Pinyana y al Algerri-Balaguer y también da agua de boca a Lleida y a una veintena de pueblos de la Noguera y el Segrià.

En la asamblea del Aragón y Catalunya se confirmó que durante esta campaña se estrenará la nueva tubería de La Mola, que lleva agua por gravedad a 4.000 hectáreas de la Litera oscense. También se ratificó el retrobombeo de San Salvador para abastecer 3.400 ha que ahora riegan de Barasona. Esta actuación supondrá una inversión de 13,5 millones de euros.Por otra parte, el Segrià Sud inició el lunes la campaña de regadío 15 días antes de lo habitual. El Garrigues Sud ya la comenzó el pasado lunes 19.

El Canalet de Tàrrega exige rebajar el precio del agua

■ La asamblea de la comunidad de regantes histórica del Alt Urgell o Canalet de Tàrrega reivindicó ayer una rebaja del precio del agua que pagan para suministrarse del canal Segarra-Garrigues. Su vicepresidente, Justo Minguella, argumentó que “el precio de la luz ha bajado bastante de modo que ahora pedimos que también lo haga el precio del agua, ya que la excusa que ponían era que había subido la luz”. Minguella denunció que “en los últimos tres años el precio del agua ha subido un 120%, es insostenible, un agricultor paga unos 700 euros por hectárea entre la comunidad y el agua, hecho que dificulta mucho la rentabilidad de los cultivos, se hace muy difícil”. La sesión contó con representantes del Segarra-Garrigues a quienes los asistentes pudieron consultar sus dudas.