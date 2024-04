Exigen al alcalde de Puigverd de Lleida dejar el grupo de Junts

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tres de los 5 concejales de Junts en Puigverd de Lleida reclaman al alcalde, Josep Solsona, que deje el grupo municipal y siga en el ayuntamiento como primer edil no adscrito. Durante una reunión celebrada ayer, le advirtieron que, si no deja el grupo de forma voluntaria, serán ellos los que le den de baja. Solsona está suspendido de militancia del partido desde su detención el 8 de marzo. Desde entonces, las acusaciones por maltrato, coacciones y amenazas se han sobreseído mientras se investiga otra por supuesto abuso a una menor. Ha convocado dos plenos que no se han podido celebrar por falta de quorum, al presentarse solo él y un concejal de Junts.