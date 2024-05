Alfarràs reclama en Madrid un enlace a la localidad desde la nueva autovía A-14

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Responsables de todos los partidos políticos del ayuntamiento de Alfarràs (Junts, ERC y PSC) se reunieron ayer con los diputados de Lleida en el Congreso para reclamar una salida directa a la localidad desde la futura autovía A-14, ya que el nuevo proyecto que se está redactando no la contempla. Según el alcalde de Junts, Joan Carles Garcia, supondrá el aislamiento de la población que quedará descolgada de la nueva carretera, lo que comportará un grave perjucio para el tejido industrial y comercial. El anterior proyecto para construir el último tramo de la autovía entre Almenar y Alfarràs ya preveía un enlace específico. Según Garcia, para construir los últimos 5 kilómetros hasta la frontera con Huesca se prevé una vía rápida con un viaducto para salvar los llanos del Sas que supondrá una inversión de más de 80 millones. En este sentido, solicitaron a los diputados en Madrid que insten al Estado a que modifique este último tramo y se opte por una alternativa más económica que contemple un acceso que no aisle al municipio. Garcia explicó que el proyecto todavía no está aprobado por lo que desde el territorio se hará toda la presión en contra. En este sentido, solicitaron el respaldo de los diputados en el Congreso.