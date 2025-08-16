La fruta con más potasio que mejora la salud muscular y que aún es una desconocida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El tamarindo se posiciona como uno de los alimentos más ricos en potasio del mercado, superando a frutas tradicionalmente conocidas por este mineral como el plátano o la uva. Originario de África y ampliamente cultivado en regiones tropicales, este fruto no solo destaca por su característico sabor agridulce sino también por sus múltiples propiedades nutricionales que ayudan a regular la presión arterial y aliviar dolores musculares, convirtiéndolo en un aliado natural para la salud.

El consumo de tamarindo puede ayudar a combatir el estreñimiento debido a su alto contenido en fibra, que incrementa el bolo fecal y favorece la expulsión de las heces. Asimismo, su riqueza en magnesio contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables. La vitamina A y C presentes en esta fruta también fortalecen el sistema inmunitario, lo que puede contrarrestar los síntomas de gripe y resfriados.

El tamarindo supera al plátano en contenido de potasio

Una de las características más destacadas del tamarindo es su alto contenido en potasio, incluso superior al del plátano, un mineral clave en la contracción y relajación muscular. Además, los antioxidantes y saponinas presentes en esta fruta la convierten en un gran aliado contra el colesterol "malo" o LDL (lipoproteínas de baja densidad), lo que se traduce en una mejor salud cardiovascular y la prevención de enfermedades como la aterosclerosis o los infartos de miocardio.

El efecto antiinflamatorio del tamarindo también resulta beneficioso para tratar dolencias como reumatismos, dolor estomacal o tos alérgica. En la medicina tradicional, las hojas del árbol de tamarindo se utilizan para extraer un aceite esencial empleado en el tratamiento de la conjuntivitis.

Usos culinarios del tamarindo

En la gastronomía, el tamarindo se emplea para elaborar bebidas refrescantes, integrar en caldos o sopas, adobar, deshidratar y confitar alimentos, gracias a su particular aroma agridulce que imprime carácter a una gran variedad de recetas.