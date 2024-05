Regantes de la Séquia del Cup y Balaguer se dan una tregua en el conflicto del agua

La comunidad de regantes de la Séquia del Cup de Menàrguens y la Paeria de Balaguer se han dado una tregua de unos días hasta alcanzar un acuerdo por el suministro de agua de la capital de la Noguera, que se abastece históricamente de esta infraestructura. La Paeria reabrió el pasado martes a través de un decreto de emergencia la toma de la acequia, que los regantes habían cortado el 5 de abril, alegando que la Paeria no pagaba las mismas tasas que otros municipios por el consumo (a razón de unos 44.000 euros anuales), ni estaba al corriente de pago por su mantenimiento. Desde abril, Balaguer captaba el agua directamente desde el río Segre como medida alternativa aunque el martes se averiaron las dos bombas de captación. Ello llevó a la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, a ordenar la reanudación del suministro desde la acequia mediante un decreto municipal para no dejar a los vecinos de Balaguer sin agua de boca. Unos hechos que se debatieron ayer en la asamblea de la comunidad celebrada en Menàrguens y a la que también asistió la alcaldesa de Balaguer, que explicó a los usuarios la emergencia del decreto. La primera edil añadió que la voluntad de la Paeria es llegar a un acuerdo con los agricultores para “solventar” esta situación y que reabrir el suministro desde la acequia es una “medida temporal” ya que en dos o tres días, cuando estén arregladas las bombas, Balaguer volverá a captar directamente del río. “Nuestra voluntad es arreglar este conflicto que se remonta a muchos años atrás, pero ahora no pueden exigirnos algo que no podemos afrontar”, dijo. Por su parte, el presidente de la comunidad de regantes, Josep Forns, agradeció la asistencia de González a la reunión y avanzó que “más allá de las palabras, queremos hechos y que Balaguer asuma su responsabilidad”, dijo. Los agricultores ya han informado a la CHE sobre los hechos y estudian un contencioso administrativo contra la resolución municipal. Según Forns, la Paeria podría haber actuado de otra manera y “pedirnos agua, ya que es partícipe de la comunidad de regantes, como propietaria de una parcela en la partida de Les Franqueses”, dijo. “Como miembro de la comunidad deberá acatar lo que diga el jurado de riego e incluso afrontar una sanción”, dijo. Los regantes piden que Balaguer liquide los gastos por el uso del agua al menos desde 2018, lo que supone una cuantía superior a los 300.000 euros, y que participe en el mantenimiento de esta infraestructura hidráulica.