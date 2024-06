Govern de Andorra y los transfronterizos están "indignados" por los cortes de tráfico de los agricultores

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El cierre de las comunicaciones entre Catalunya y el Principat de Andorra dejó escenas poco habituales. A lo largo de toda la jornada se pudieron ver viajeros cruzando a pie la zona del campamento de los payeses con las maletas de ruedas y otros equipajes a sus espaldas. Era la única fórmula posible de llegar a territorio andorrano. Una vez allí continuaron su trayecto a bordo de taxis con de la ayuda de amigos y familiares .

A pesar de las conversaciones diplomáticas de los últimos días para minimizar las consecuencias de la protesta, el corte afectó a los más de 1.800 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente a Andorra. Los más afectados fueron los transportes de mercaderías y los de viajeros, que tuvieron prohibido el paso durante las 24 horas del corte. Todos aquellos que pudieron negociarlo con sus empresas teletrabajaron. Los payeses hicieron excepciones con los vehículos que se desplazaban por motivos médicos y los servicios de emergencias. El paso de estudiantes de bachillerato del sistema andorrano para examinarse de la selectividad también está garantizado.

Una transfronteriza, S.R, denunció públicamente que los payeses no le dejaron cruzar el bloqueo para ir a recoger a su hija de 9 años a la escuela. “Es vergonzoso porque yo pensaba que el corte no duraba 24 horas y he tenido que cruzar andando”, lamenta.