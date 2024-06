Un incendio en Montblanc corta la línea del AVE y deja tirados a miles de pasajeros

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Caos ayer en la estación de Lleida-Pirineus. Un incendio a las 16.21 horas en un autobús en la N-240 a la altura de Montblanc obligó a cortar el tráfico en dicha carretera y a interrumpir la línea de alta velocidad que une Madrid con Figueres entre las paradas de Lleida y Camp de Tarragona. Esto provocó graves problemas de movilidad, puesto que la línea ferroviaria conecta también Madrid con la capital catalana, pasando por Zaragoza y llega también hasta Girona. El incendio obligó también a evacuar a 2.000 personas del Camping Montblanc Park, próximo a la zona de las llamas, y quedó estabilizado sobre las nueve. La circulación de trenes se autorizó de nuevo a las 21.20, cuatro horas después del corte, y el paso por la N-240 quedó abierto antes. Al cierre de esta edición había afectados un total de 42 convoyes de las compañías Renfe, Ouigo e Iryo. El colapso afectó a miles de pasajeros, cientos de ellos esperando en la estación de Lleida, donde pararon trenes de las tres compañías por la imposibilidad de continuar el trayecto.

En la estación de Lleida-Pirineus, esperaron en los vestíbulos y andenes aguardando noticias. Muchos no dudaron en alquilar un coche y fue tal la demanda que las empresas de alquiler de vehículos llegaron a quedarse sin unidades que ofrecer. Otros pasajeros optaron por compartir taxi o viajar en Blablacar. Es el caso de Elizabet Sanjuan, que viajaba desde Madrid a Barcelona junto a su marido en uno de los trenes de Iryo. “El tren se detuvo a pocos minutos del lugar del incendio y, tras estar 30 minutos detenidos, dimos marcha atrás hasta Lleida”, explicó Sanjuan, que añadió que “ante la incertidumbre por la falta de información nos hemos decantado por reservar un viaje en Blablacar para llegar a nuestro destino”. Jordi Perramon, otro de los afectados, lamentaba la poca información que recibió por parte de Renfe. “Debo ir a Madrid y no me hago aún a la idea de coger un hotel y por parte de Renfe únicamente he recibido un correo electrónico poco antes de llegar a la estación, mientras que la información de los paneles informativos está totalmente desfasada”, explicó Perramon, que añadió que “si no es en tren no hay cómo llegar a Madrid”. En las tareas de extinción del incendio participó un amplio dispositivo que contó con 35 dotaciones terrestres y diez medios aéreos de los Bombers. Los sanitarios del Servei d’Emergències Mèdiques tuvieron que atender a cuatro personas heridas leves, aunque por patologías no relacionadas con el fuego. Según los Agents Rurals, quedaron afectadas unas 25 hectáreas de masa forestal. Los usuarios del camping Montblanc Park pudieron volver a sus alojamientos una vez el incendio quedó estabilizado.