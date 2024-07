Ola solidaria por la exclusión de un niño autista de unas colonias

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La exclusión de un niño autista de seis años de unas colonias de verano organizadas por la Comarca del Baix Cinca ha desatado una oleada de solidaridad, y también de protesta, en Fraga, donde el domingo más de una veintena de familias se fueron sumando a una manifestación espontánea que terminó con una sentada ante la sede de la institución, en la que se colgó una pancarta con los lemas Infancia digna y Por unas colonias urbanas inclusivas.

“El año pasado me dijeron que no podía participar en las colonias del ayuntamiento de Fraga porque no había gente preparada para atenderlo, y este año nos dicen en la Comarca que llegamos fuera de plazo”, explica la madre, Alba Royes, quien destaca que “nos hemos movilizado familias de todo tipo, nos apoya gente que no tiene esta necesidad”.Alba trabaja a turnos y tanto los abuelos del niño como su tía están ocupados. “Es inviable. Además, somos una familia monomarental”, dice la madre, que recuerda que su hijo va a clase con normalidad todo el curso.Fuentes de la Comarca señalaron que están valorando la situación, aunque no ofrecieron detalles más allá de remitir a una próxima reunión.