La modernización de los regadíos de Pinyana: del medievo al whatssap

Pinyana es el riego más histórico de Lleida. Los historiadores datan su origen en el siglo XII, cuando el conde Berenguer IV concedió los derechos de regadío de la acequia de Almenar a esta población tras su conquista a través de la pell. Es un documento que se guarda bajo llave y que se esgrime siempre que se ha querido hacer prevalecer esta prioridad frente al reclamo de agua de Lleida capital a lo largo de cientos de años. Lo que antes fue una simple acequia se ha convertido en el canal principal y varias conducciones vitales, como la acequia del Mig, del Cap y Major.

Sin embargo, los tiempos evolucionan y el cambio climático ha puesto de manifiesto que ya no es posible dejar las cosechas al capricho de la lluvia y tampoco se pueden derrochar caudales regando a manta. Este sistema es todavía prioritario en más de la mitad de la superficie regable, algo que la comunidad de regantes se ha empeñado en cambiar. En este contexto se ha puesto en marcha la modernización del regadío, transformado las redes hidráulicas existentes en sistemas presurizados, disminuyendo las pérdidas en el transporte y distribución y, a la vez, dotando a cada parcela de unas condiciones que permitan la implantación de sistemas de riego más eficientes. Esto ya se ha conseguido en casi 1.300 ha de l’Horta de Lleida y se trabaja para hacerlo extensible a todo el área regable. Los tres años de sequía hicieron tomar medidas drásticas como colocar candados en las tomas y regular los turnos de riego. Ahora se organizan a través del whastsapp, como signo de que el canal más veterano ya es del siglo XXI.

Datos y textos 13.495 hectáreas

Es la extensión del sistema, que abarca 14 municipios y tiene 14 colectividades. Municipios y regantes

La comunidad tiene unos 6.000 regantes de los municipios de Castellonroi, Alfarràs, Almenar, Alguaire, La Portella, Vilanova de Segrià, Corbins, Torre-serona, Torrefarrera, Alpicat, Alcarràs, Torres, Rosselló y Lleida. Sectores modernizados

Un total de 1.288 ha de l’Horta de Lleida riegan por presión natural desde la balsa de Vallcalent, a las que se suman otras 787 en Alcarràs también por presión natural y 668 con bombeos electricos que se quieren suprimir. Obras en previsión

La comunidad ya ha puesto en marcha la modernización del sector 3, que engloba más de 1.880 hectáreas que se prevé que regarán con el nuevo sistema en 2026. En proyecto está la modernización de otras 6.000 hectáreas.

“Es necesario ir todos a una para costear la reconversión del regadío”

Pere Joan Cabiscol es un payés de Vilanova de Segrià que se dedica a la agricultura desde que que tenía 20 años. Entre las fincas que tiene en propiedad y en alquiler , trabaja unas 50 hectáreas de frutales, melocotoneros, nectarinas, paraguayos y perales. “Son 42 años dedicado a la agricultura, y en este tiempo he visto que la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías es vital. Yo me he espabilado por mi cuenta y tengo instalado goteo y aspersión, ya que es la única manera de garantizar las cosechas sin estar pendiente de la climatología”, explica. Avala que en Pinyana “estemos dentro de un proceso de modernización, ya que es mejor ir todos a una y no cada uno por su cuenta. Hacer un frente común es mejor a la hora de abaratar costes y obtener subvenciones de la Administración. Hay que compartir gastos, que a la hora de construir baldas para distribuir el agua por gravedad y repartir el agua con sistemas presurizados los costes se disparan. Es necesario hacerlos todos juntos, nada funciona si no es así. La sequía de estos años nos ha puesto a todos en nuestro sitio y ya hemos visto que el agua es algo que no se puede despilfarrar y hay que gastarla con seny”, concluye.