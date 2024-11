El alcalde de Bolvir condena el asalto a la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya

Las pintadas en la fachada de la casa de Piqué en Bolvir. - C. SANS

El alcalde de Bolvir, Isidre Chia, condenó ayer los actos vandálicos registrados en el municipio, cuando un grupo de personas, supuestamente de Arran, asaltó la casa que Gerard Piqué tiene en la Cerdanya. Hicieron pintadas en la fachada y la puerta de entrada del inmueble para denunciar la crisis de la vivienda en la zona y el modelo turístico que consideran nocivo. El primer edil explicó que los Mossos han iniciado una investigación. Solicitó medidas legales para poner freno a estos actos vandálicos. “El pueblo tiene cámaras de seguridad en las calles, y los Mossos ya han abierto una investigación”, dijo. Criticó la falta de valor para dar la cara de los responsables de los actos vandálicos, que todo apunta que no son de la comarca. Por su parte, Gerard Piqué, en declaraciones a RAC1, aseguró que no estaba enfadado y dijo no querer darle mucha importancia a los hechos. “No sé si lo denunciaré”, concluyó.

Por otro lado, el consell comarcal de la Cerdanya ha realizado un inventario de las viviendas de titularidad municipal de la comarca. El documento los cifra en 86 inmuebles (un 1,33% del total de viviendas). Un 25% de estos, dice, están vacíos. También estima que hay terreno para construir 362 viviendas de protección oficial.