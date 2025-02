Impulsan una asociación para 'startups' digitales en Lleida

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Ibós y Oriol Aldomà, fundadores de la empresa TalKual, han construido su trayectoria en torno a la innovación y la sostenibilidad. Su empresa se dedica a dar una segunda oportunidad a frutas y verduras que no cumplen los requisitos estéticos de las grandes superficies. Siempre han estado vinculados al mundo del networking, pero echaban de menos un espacio de estas características para empresas en las comarcas de Ponent. “Poder hablar con gente que vive experiencias similares es muy positivo, pues hacerlo con los amigos del día a día no es lo mismo”, explica Ibós. Con esta motivación, han impulsado Ponent Tech, una asociación que busca conectar startups tecnológicas, digitales y con proyectos escalables de la demarcación, generando sinergias y consolidando el sector en el territorio. Ambos emprendedores aseguran que no existía una iniciativa similar en la zona y que el crecimiento del sector hacía necesario un espacio de colaboración y apoyo mutuo. El pasado jueves, Bellpuig fue el escenario del primer encuentro de Ponent Tech, una cita que congregó a más de 20 participantes. La jornada comenzó con una visita a la empresa TalKual y finalizó con una cena de networking. “Fue un evento del que todos salieron encantados”, destacó Ibós. La respuesta ha sido tan positiva que el grupo de interesados ya ha alcanzado las 30 personas, todas ellas vinculadas a empresas tecnológicas y escalables.

‘Pitches’, reuniones y un gran evento de carácter anual

■ Empresas del territorio como Blackpier, Ingroup, Dàlia o Hyopos participaron en este primer evento, que marca el inicio de un calendario de encuentros periódicos en el que sus impulsores trabajan. La previsión de Ponent Tech es celebrar una reunión al mes, con actividades que incluirán presentaciones de proyectos o pitches y, a largo plazo, la organización de un evento anual de referencia para el ecosistema emprendedor del territorio. El próximo encuentro está previsto para marzo e incluirá la visita a la sede de otra empresa miembro. Estas reuniones no solo permitirán a los participantes exponer sus proyectos, sino también intercambiar conocimientos, identificar oportunidades de inversión y establecer colaboraciones estratégicas que fortalezcan el tejido empresarial del territorio.