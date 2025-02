RTVE utilizará la IA para locutar en catalán noticias del tiempo de cinco municipios de Lleida

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

RTVE está iniciando un proyecto piloto innovador que implica el uso de la inteligencia artificial (IA) para la creación de contenidos. Según ha informado RAC1, el medio estatal tiene previsto utilizar estas herramientas avanzadas para redactar y locutar noticias destinadas a los "pueblos de la España despoblada".

En el marco de este prototipo, RTVE ha seleccionado cinco municipios de la provincia de Lleida para los cuales una IA generará las predicciones del tiempo. Se trata de La Pobla de Cérvoles, Llimiana, Torà, Bossòst y el Soleràs. Les previsiones serán locutades por dos voces artificiales, una de hombre y otra de mujer, que hablarán en catalán con acento leridano, y siguiendo el estilo característico de la cadena pública.

Ante posibles preocupaciones sobre el impacto de esta tecnología sobre el empleo de los periodistas, RTVE se ha apresurado a aclarar que el uso de la IA "no dejará sin trabajo" a los profesionales de la información, sino que los ayudará a "llegar a más lugares". Pere Vila, jefe de estrategia tecnológica de la corporación, ha explicado a RAC1 que estas herramientas están concebidas para estar "al servicio de los periodistas y no al revés". Ha ilustrado este punto destacando que, mientras un meteorólogo humano no puede producir 300 piezas informativas al día, una IA es capaz de generar mil en sólo 30 minutos.