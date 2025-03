Peldaños hacia la igualdad y libertad en Montgai

Libertad e igualdad. Dos nociones que constituyen los pilares fundamentales de la convivencia social. Sin ellas, la comunidad no se sostiene y, de hecho, se derrumba cuando se da un grave desequilibro entre las dos. Han de respetarse recíprocamente y su mutua colaboración las fortalece para reivindicarse. Así lo reivindican los vecinos de Butsènit d’Urgell, en Montgai. Han pintado les Escales per la Igualtat precisamente para reclamar la igualdad, tanto de las personas como de las naciones europeas que no tienen estado.

Esta iniciativa quiere convertirse en una reivindicación de la libertad y la igualdad. En este sentido, cada uno de los peldaños de la escalinata, que une la zona deportiva de la localidad con la plaza de la iglesia, han sido pintados con los colores de la bandera LGTBI+ y con los de las banderas de las naciones de Europa que no tienen estado. “Es una reafirmación nacional de estas naciones y de la libertad e igualdad de todas las personas”, explicó el alcalde de Montgai, Jaume Gilabert. Añadió que la iniciativa va más allá y el municipio busca conseguir un punto de atracción turística más. “Nuestros pueblos rurales son tan precarios que necesitamos disponer de algún valor añadido diferencial y esto es lo que intentamos con esta escalinata, que sea un punto de dinamización local y que los visitantes vengan a busquen qué bandera representa a alguna de las naciones sin estado y la encuentren”.

Les Escales per la Igualtat se suman a las distintas palabras que lucen en los muros y casas de Montgai, en el marco de la ruta de las palabras artísticas. Precisamente, este año han culminado una nueva fase y ya cuentan con hasta 60 vocablos pintados en fachadas o muros de la localidad. Las de esta fase rinden homenaje a la mujer rural y su potencial en los pueblos pequeños.