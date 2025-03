Junts exige soluciones para Rodalies como condición para apoyar los presupuestos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El portavoz de Junts en la Comisión de Territorio y diputado en el Congreso, Isidre Gavin, ha anunciado que su formación no respaldará los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no presenta un diagnóstico detallado sobre la situación de Rodalies y un plan de inversiones urgente para solucionar los persistentes problemas que afectan al servicio ferroviario catalán.

"Es la gota que colma el vaso", ha manifestado el representante de Junts, quien asegura que llevan aproximadamente 17 o 18 meses exigiendo al ministro Óscar Puente explicaciones sobre las continuas averías en la red ferroviaria. "Si no ponen al lado de este diagnóstico un plan de inversiones y de actuaciones urgentes para corregir esto no habrá presupuestos porque Junts no los respaldará, los pondremos como condición", ha declarado categóricamente.

La formación independentista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes en sede parlamentaria para que ofrezca explicaciones sobre la situación. Según el portavoz, los problemas en el servicio han persistido antes, durante y después de las obras realizadas: "Hasta ahora las pusieron las obras y durante antes de las obras iba mal, durante las obras también ha ido mal y ahora que han acabado las obras sigue yendo mal", ha detallado.

Junts pide la comparecencia de Salvador Illa en el Parlament por la "situación de caos diario" a Rodalies

Junts per Catalunya ha pedido la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por la "situación de caos diario" de Rodalies. En declaraciones a la ACN, la portavoz del grupo de Junts, Mònica Sales, dice que Illa está en "silencio" para no incomodar al PSOE. La diputada ha pedido al socialista que se posicione "al lado de los catalanes" porque considera que la "desinversión" en la red ferroviaria es una cuestión de "seguridad" después del episodio de esta mañana cuando se ha tenido que desalojar un tren en escasos metros de la estación de Bellvitge. Sales ha insistido en que el Govern tiene que poner "todas las medidas necesarias para que mejore el servicio de Rodalies en Catalunya".

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, también ha hecho una publicación en X donde dicho que Illa "no se podrá esconder más tiempo tras la estrategia de la anestesia", y que por eso tendrá que comparecer de manera extraordinaria. "Cuando denunciamos que en Catalunya no se ejecutan nunca las inversiones aprobadas y en Madrid se ejecutan por encima, nos quedamos solos: el gobierno catalán calló, obsesionado en vender que todo eso es normalidad", ha apuntado. "Por eso nosotros no hemos aprobado los presupuestos del gobierno español como hacen otros", ha afirmado.