Las grandes truchas regresan a la cabecera del Pallaresa

Las grandes truchas reproductoras del Noguera Pallaresa ya pueden, por primera vez en seis años, regresar para desovar y criar a la cabecera del río y a sus afluentes el Noguera de Cardós y el Noguera de Vallferrera, que conforman una de las áreas fluviales de mayor calidad ecológica del Pirineo.

Los grandes ejemplares de los tramos medio y bajo llevaban desde 2019 sin poder remontar hasta Rialp, y mucho menos hasta la confluencia del Pallaresa con sus afluentes en Llavorsí, al haber quedado inutilizado el paso para peces del azud del salto del Hostalet, propiedad del ayuntamiento de Sort y situado entre esta localidad y la anterior.

La presencia de restos de troncos y maleza inutilizaba los peldaños instalados en la parte derecha de la infraestructura para facilitar el paso de las truchas. Estas, como la mayoría de los salmónidos, remontan de adultos cada año los cauces de los ríos en los que viven para depositar (las hembras) y fertilizar (los machos) los huevos en las mismas zonas en las que nacieron.

La trucha autóctona gana así más de cien kilómetros de conectividad: 24 en el Pallaresa, 27 en el Cardós y 29 en la Vallferrera, 12 en el Tor y otros tantos en el Santa Magdelena.

“Las grandes truchas no podían llegar al tramo superior del Noguera Pallaresa. Eso no quiere decir que no hubiera reproducción, que sí la había con las residentes en el tramo superior, pero va a mejorar la calidad de las poblaciones al facilitar su regeneración”, explican fuentes del colectivo de pescadores del Pirineo.

La Sociedad de Pescadores de La Guingueta y Espot llevaba desde 2019 denunciando ante la Generalitat y la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) la situación de abandono en la que se encontraba el azud.

La escala ha quedado libre de obstrucciones tras “una buena cantidad de actuaciones administrativas del Servicio de Gestion y Control de Especies Cinegéticas y Piscícolas ante los responsables del azud y del paso”, explican las mismas fuentes.

A la limpieza de esa escala se le añaden los trabajos del Parc Natural del Alt Pirineu en los dos afluentes que permitirán el remonte hasta sus nacimientos. En el Pallaresa pasará a ser posible hasta la presa de La Torrassa, en La Guingueta.