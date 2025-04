Ni un tramo sin árboles en la banqueta del canal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los miembros de la entidad Banqueta del Palau d’Anglesola han plantado un centenar de almeces (lledoners) junto a la tercera acequia principal del Canal d’Urgell. Con esta acción, se restablece la vegetación arbórea en todo el recorrido de la banqueta dentro del término municipal de El Palau, recuperando así el entorno natural en una de las principales vías verdes del municipio.Los nuevos lledoners sustituyen a los árboles que no sobrevivieron en la plantación llevada a cabo en el invierno del 2022, impulsada por la Diputación dentro del proyecto Paisatges de Ponent. En esa iniciativa, casi la mitad de las especies plantadas (como fresnos o arces) no consiguieron arraigar. A fin de garantizar el éxito de esta nueva plantación, se ha optado por los almeces, una especie más resistente que ha demostrado una mejor adaptación a las condiciones del entorno. Además de este esfuerzo, la plantación ha contado con el apoyo de la diputación de Lleida y una donación particular de un vecino.La Banqueta de El Palau, en colaboración con la brigada municipal, se ha comprometido a regar y asegurar el mantenimiento de los árboles.Cabe remarcar que el municipio forma parte del movimiento Viles Florides, que promueve la conservación de espacios verdes urbanos de calidad. Con tres flores de honor, el municipio es el único de la comarca del Pla que ostenta este distinguido reconocimiento.