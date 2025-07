En contacte damb es lops en Aranpark

Era installacion des d’a on se poirà observar as lops. - ARAN PARK

Eth parc de fauna Aran Park, en Bossòst, dauric eth passat 5 d’abriu era sua naua sason damb ua prepausa renauida que combine educacion, conservacion e experiéncies uniques entàs visitaires. Entre es principaus nauetats destaque ua activitat damb lops, que permeterà as assistenti d’auer ua immersion en sòn barrament, acompanhadi pes cuedadors deth parc, tà conéisher mès sus aguesta emblematica espècia. Era dinamica includís era alimentacion des bèsties des d’ua petita installacion laguens deth recinte e era observacion propèra deth sòn comportament. Aguesta experiéncia, qu’aurà lòc es dissabtes damb resèrva prealabla, s’extierà pendent ues 20 menutes e aurà un còst addicionau de 5€ sus eth prètz dera entrada. Ena sason nauta s’organizaràn diuèrsi torns diadèrs. Ath delà, eth parc valòre en aguesti moments ampliar aguest tipe d’activitats a arrates-caudes e lirons grisi, damb plans tà installar camères enes caishes nin que permeteràn observar era vida d’aguestes petites bèsties en temps reau. Ath delà, damb era arribada dera primauera, se demore eth naishement de naues cries d’espècies coma dames, isards, cabiròus e crabes ispaniques. Per ua auta part, eth centre a amiat a tèrme importanti trabalhs de manteniment dempús des fòrti vents de març, que hèren a quèir diuèrsi arbes e danhèren part des instalalcions. Aguestes actuacions an permetut qu’eth parc sigue completaments prèst tà arrecéber as sòns visitaires en condicions optimes.

Eth centre, que compdèc damb uns 49.000 visitaires pendent era darrèra sason, seguís en tot assolidar-se coma un des principaus atractius toristics dera Val. Entre es sues hites mès destacades figure eth naishement de Persi, un lop canadenc.