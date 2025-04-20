Éxito de público de la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya de Sort

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sort celebró el viernes y ayer la edición número 13 de la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya con un balance muy positivo, tanto a nivel de asistencia y como de satisfacción de los productores queseros y otros artesanos. “A lo largo de estos dos días han pasado por el Parc del Riuet entre 6.000 y 7.000 personas, todo un éxito. El viernes fue espectacular y hoy (por ayer) el mal tiempo, especialmente, a partir del mediodía, ha restado algo de público”, explicó ayer Marta Erena, técnica agroalimentaria del ayuntamiento de Sort. La lluvia (cayeron más de 25 litros), dejó en malas condiciones el suelo del recinto, al hacerse en el Parc del Riuet. Erena añadió que “los productores nos han comentado que están muy satisfechos con la feria”.

El evento contó con la participación de 20 paradas de productores queseros –que ofrecieron alrededor de un centenar de variedades– dos de cervezas artesanales y una de vinos con tres bodegas. Además, hubo un amplico abanico de actividadesprogramadas, que permitieron al público la posibilidad de maridar los quesos con vinos y cervezas artesanas del territorio o catar quesos a ciegas con Esperanceta Gassia y su humor pallarés, disfrutar de música en directo o hacer una ruta guiada por la localidades. También hubo propuestas para los más pequeños como un taller de tartas de queso.