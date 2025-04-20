Pavimento que reduce la contaminación en Tàrrega

Las obras en la calle de Raimond empezaron el pasado noviembre y aún se alargarán un par de meses. - LAIA PEDRÓS

Las obras de mejora y adecuación de la calle de Raimond de Tàrrega avanzan a buen ritmo y ya es visible parte del nuevo pavimento, que destaca por ser fotocatalítico: neutraliza la contaminación gracias a la luz solar, además de otras mejoras para incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Se trata de un tratamiento que ayuda a captar la contaminación del dióxido de nitrógeno. El ayuntamiento adjudicó las obras a la empresa Tecnologia de Firmes SA por un importe de 382.214 euros, de los cuales 300.000 euros están subvencionados por la Generalitat.

El objetivo es transformar la calle en una plataforma única que priorice los desplazamientos a pie y en bici.