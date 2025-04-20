Restaurantes cerca del lleno en Semana Santa

Restaurantes ubicados en zonas turísticas como el Pirineo de Lleida han rozado el lleno esta Semana Santa beneficiados por un turismo que ha incorporado la gastronomía entre sus actividades preferidas y por el mal tiempo, que ha obligado a declinar otras ofertas. El abanico de restaurantes está a la altura del cliente del siglo XXI.

Comer bien se ha convertido en una de las claves del ocio y el turismo en pleno siglo XXI y la gastronomía de Lleida está más que a la altura de la exigencia del cliente. Reservar mesa este largo fin de semana ha sido tarea difícil y buena parte de los restaurantes, sobre todo del Pirineo, han superado el 80% de la ocupación media, con picos del 100% el fin de semana.

El incremento de la demanda, la mejora de la oferta en el año en que Catalunya ejerce de Región Mundial de la Gastronomía y la previsión de cierre del mes de abril con más de 100.000 turistas en hoteles, apartamentos, casas rurales y campings, y otros 180.000 en segundas residencias, pisos turísticos y excursionistas de día explican el casi lleno de los restaurantes.

El sector de la restauración lleva en Lleida tres lustros estabilizado con cierta tendencia a la baja, sobre todo, de locales sin empleados. Según el directorio central de empresas que publica el INE, en 2024 operaban en Lleida 3.372 locales de “servicios de comidas y bebidas”, de los que 2.600 tenían plantilla.

Para Ramon Solsona, gerente de la Federación de Hostelería, el censo de restaurantes (aunque no hay ninguno oficial) apunta a la baja y el sector afronta dificultades como los elevados costes frente a unos precios más estables o la complejidad de hallar personal.

En Aran, uno de los lugares donde más repunta la gastronomía (7 de los 12 restaurantes recomendados por la Guía Michelin en Lleida están en el valle), el presidente del Grèmi d’Ostalaria d’Aran, Carlos Sigüenza, afirma que la Semana Santa conlleva una fuerte afluencia de público en el Baish Aran, en cuyos restaurantes es difícil encontrar mesa por la llegada de numerosos visitantes franceses. En la vecina Pallars Sobirà, responsables de Lo Pigal Casa Kiko, tenían desde media semana los mediodías reservados, mientras que en Les Nous, en Rialp, coincidieron en que las llamadas para guardar mesa se incrementaron a partir del martes y confiaban en lograr el lleno. A partir de mañana lunes, las reservas caen en picado y algunos, como el Pessets, cerrará por vacaciones.