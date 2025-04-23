Alerta para 31 municipios catalanes por la activación del nivel 1 de emergencia en el pantano de Rialb

El pantano de Rialb ha activado por primera vez en sus 25 años de historia el plan de emergencia en fase 1 después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) detectara filtraciones en el estribo del margen izquierdo de la presa. Esta situación ha provocado que el Centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya (Cecat) emitiera ayer un aviso en los 31 municipios situados aguas abajo que podrían verse afectados por el incremento del caudal u otras consecuencias derivadas de esta incidencia.

Según ha informado Protección Civil, los municipios afectados son todos los que se encuentran a lo largo del curso del Segre desde Rialb hasta el Ebro en Riba-roja, en la comarca de la Ribera d'Ebre. Hay que destacar que la activación de este nivel de emergencia "no implica en este momento" ningún riesgo para la población de estas localidades, aunque obliga a actuar de forma inmediata para resolver la situación. La CHE ya ha empezado a trabajar para sellar la fuga de agua detectada en la parte alta de la presa.

El pantano, que actualmente almacena 398 hectómetros cúbicos de agua sobre una capacidad total de 403, ya había abierto hace un mes los desagües de fondo como medida preventiva. El domingo pasado, la CHE volvió a abrir uno de los desagües para liberar 22 metros cúbicos por segundo, que se sumaban a los 58 que salen por las turbinas, lo cual supone un total de 80 metros cúbicos por segundo, aproximadamente siete hectómetros diarios.

¿Qué implica el escenario 1 de emergencia?

Según establecen las normas técnicas de seguridad de las presas, el escenario 1 se activa cuando "se han producido acontecimientos que, si no se aplican medidas de corrección, podrían ocasionar peligro de avería grave o de ruptura". No obstante, la situación se puede solucionar "con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y con los medios disponibles".

Ante esta situación, varios ayuntamientos de Lleida ya habían tomado medidas preventivas, cerrando el acceso a la canalización del Segre. A última hora de la tarde de ayer, las comunicaciones entre el Cecat, los alcaldes y los vecinos se intensificaron para mantener informada la población, aunque se remarca que no hay riesgo inmediato ni para las personas ni para los usos habituales del agua (abastecimientos, regadío o hidráulico).

Esta circunstancia también ha provocado que se reclame el llenado del pantano de l'Albagés, vinculado al canal Segarra-Garrigues, para aprovechar el agua que se está liberando actualmente desde Rialb.