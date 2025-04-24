Los vecinos, después de la filtración de Rialb: la tensión inicial deja paso a la calma

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Les tareas de reparación en la presa de Rialb se alargarán al menos durante dos semanas, según han confirmado las autoridades locales y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Estas obras se han iniciado después de detectarse una filtración de agua en la parte alta del dique, hecho que obligó a activar el plan de emergencia en estadio 1. El plazo podría extenderse todavía más, ya que en más de cerrar y reparar la filtración, habrá que verificar minuciosamente que el problema ha quedado completamente resuelto antes de desactivar la emergencia.

La reacción de los vecinos de la zona ha evolucionado desde la preocupación inicial hasta un estado de tranquilidad, una vez se ha confirmado que la situación está bajo control y que la filtración no representa ningún riesgo para la población. Tanto la CHE como Protección Civil han reiterado este mensaje tranquilizador. Nos hemos enterado de la situación a través del diario. Estamos cero preocupados, aunque estaremos atentos", explica Carles Profitós, vecino de Balaguer.

Primeras impresiones de los vecinos afectados

Josep Casals y Teresa Serés, residentes en Ponts, destacan que es la primera vez que se produce un incidente de este tipo en los 25 años de historia de la presa. "Es la primera vez que sucede una cosa así a la presa, pero no creo que sea nada grave, ya que la información que nos han dado es tranquilizadora", afirma Josep Casals. La transparencia informativa por parte de las autoridades ha sido clave para reducir la ansiedad entre los habitantes de la zona.

Por otra parte, Francisco Balaguer, también de Ponts, comenta: "Ha llovido muy últimamente, por lo cual imagino que algunas infraestructuras deben haber sufrido un poco, pero yo no me he enterado hasta hoy, por lo cual seguro que no es nada grave".

Medidas preventivas en los municipios próximos

Como consecuencia del aumento del caudal del río Segre, provocado por la laminación de Rialb y de otros embalses, los ayuntamientos de Lleida y Balaguer han tomado medidas preventivas cerrando los accesos a las orillas del río. "Hoy he visto que han cerrado el acceso a la canalización. No estamos preocupados, aunque estaremos atentos a las noticias", comenta Carles Profitós, de Balaguer.

Les autoridades siguen haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y mantienen informada la población sobre la evolución de los trabajos de reparación, siempre con el mensaje que la seguridad no está en peligro.