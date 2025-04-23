Así es la filtración de agua de la presa de Rialb que ha encendido las alarmas: siete litros por segundo

La presa de Rialb ha experimentado este martes una filtración de agua que ha obligado a activar el plan de emergencia en fase 1. Según ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la fuga se ha detectado en el estribo (la parte de la presa que se basa en la pendiente) situado en la zona alta del margen izquierdo del dique, y suelta aproximadamente siete litros de agua por segundo, 420 litros por minuto, tal y como ha podido saber SEGRE (ver vídeo). Ante esta situación, las autoridades ya han iniciado los trabajos necesarios para sellar la filtración en el embalse, que actualmente almacena 398 hectómetros cúbicos de agua de su capacidad total de 403.

Es la primera vez en sus 25 años de historia que se activa el plan de emergencia a esta infraestructura hidráulica. Hay que destacar que la activación del escenario 1 de emergencia no implica, en este momento, ningún riesgo para los vecinos de las poblaciones situadas aguas abajo, según ha informado la CHE.

Así es la filtración de la presa de Rialb que ha encendido las alarmas: libera cinco litros por segundo

Sin embargo, esta situación requiere una actuación inmediata para evitar posibles complicaciones futuras. "Se han producido acontecimientos que, si no se aplican medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse...), podrían ocasionar peligro de avería grave o de ruptura, si bien la situación se puede solucionar con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y con los medios disponibles", indican las normas técnicas de seguridad. La CHE también ha confirmado que no hay riesgos para los usos habituales del agua, como abastecimientos, regadío o generación hidroeléctrica.

31 municipios catalanes en alerta

A raíz de esta incidencia, el Centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya (Cecat) ha emitido un aviso preventivo en 31 municipios situados aguas abajo de la presa. Las localidades afectadas por la alerta comprenden todo el curso del río Segre desde Rialb hasta su desembocadura en el Ebro en Riba-roja, en la comarca de la Ribera de Ebro. Protección Civil ha subrayado que esta activación del nivel 1 de emergencia "no implica en este momento" ningún peligro inminente para los habitantes de estas poblaciones, pero establece un protocolo de actuación preventiva mientras se resuelve la incidencia.

El comité técnico del INUNCAT supervisa las tareas de reparación

Esta mañana se ha reunido el Comité técnico del Plan INUNCAT para evaluar el estado de las tareas de sellado que se están llevando a cabo en la presa. El encuentro, presidido por Marta Cassany, directora general de Protección Civil de la Generalitat, ha contado con la participación de representantes de organismos clave como la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia Catalana del Agua y el Servicio Meteorológico de Cataluña.

Durante la reunión, el representante de la CHE ha confirmado que ya se han iniciado los trabajos de reparación, que se completarán en los próximos días. "La situación es de normalidad en el marco de las medidas correctoras que se están llevando a cabo y no implica ningún riesgo para la población", ha asegurado. Como medida preventiva, el Plan INUNCAT permanecerá en fase de Alerta hasta que finalicen completamente las reparaciones, y Protección Civil se ha comprometido a mantener informados a los alcaldes de los municipios próximos sobre la evolución de los trabajos.