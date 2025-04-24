Las obras para sellar la presa de Rialb tras hallar una fuga se alargarán al menos 15 días

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Las labores de reparación en la presa de Rialb , iniciadas tras la detección de una filtración de agua en la parte alta del dique, que obligó a activar el plan de emergencia en estadio 1, se prolongarán al menos dos semanas, según confirmaron autoridades locales y fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El plazo podría ampliarse, ya que, además de cerrar y reponer la filtración, será necesario verificar exhaustivamente que el problema ha quedado completamente resuelto antes de dar por finalizada la emergencia.

La fuga, detectada en la zona alta de la margen izquierda de la presa, libera unos siete litros de agua por segundo (420 por minuto). La incidencia motivó la activación de la emergencia y la alerta preventiva del plan Inuncat por parte de Protección Civil, aunque desde la CHE insisten en que la situación está bajo control y no existe riesgo para la población de los municipios aguas abajo.

Una empresa externa a la CHE ya ha comenzado los trabajos de sellado en la presa, con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible.

Por su parte, el alcalde de Ponts, Josep Tàpies, ha solicitado a los técnicos que estudien aliviar la presión en la cota afectada del pantano derivando parte del caudal hacia balsas reguladoras del canal Segarra-Garrigues. Dicha medida podría contribuir a reducir riesgos sin que un aumento del caudal del Segre afectara a los municipios que se encuentran a sus orillas, como mínimo hasta la altura de Sudanell, donde el río Set devolvería al Segre el agua excedente del canal.

Aunque las localidades a partir de ahí y hasta el embalse de Ribarroja sí se verían expuestas a un aumento del caudal del Segre. Agricultura, por su part, descasrtó de nuevo llenar el embalse de L’Albagés con el excedente de Rialb por la falat del plan de autoprotección.

La tensión inicial entre los vecinos deja paso a la calma

La reacción de los vecinos ha pasado de la inquietud inicial a la tranquilidad, tras confirmarse que la situación está controlada y que la filtración no supone riesgo para la población, según han reiterado tanto la CHE como Protección Civil. “Nos hemos enterado de la situación a través del periódico.

Estamos cero preocupados, aunque permaneceremos atentos”, explica Carles Profitós, vecino de Balaguer. Otros, como Josep Casals y Teresa Serés, de Ponts, destacan que es la primera vez que sucede un incidente así en los 25 años de la presa y que la información facilitada por las autoridades ha ayudado a rebajar la tensión. Francisco Balaguer, también de Ponts, señala: “Ha llovido mucho últimamente, por lo que imagino que algunas infraestructuras deben haber sufrido un poco, pero yo no me he enterado hasta hoy, por lo que seguro que no es nada grave”. El aumento del caudal del Segre por la laminación de Rialb y de otros pantanos ha llevado a los ayuntamientos de Lleida y de Balaguer a cerrar los accesos a las orillas del río.