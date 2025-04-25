Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que actuaba en las demarcaciones de Tarragona, Lleida y Barcelona

Armas confiscadas en un operativo de la Guardia Civil donde se ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la demarcación de Tarragona, Lleida y Barcelona.Cedido por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas que operaba en las demarcaciones de Tarragona, Lleida y Barcelona. En la operación Armentero, se han detenido cinco personas y se han intervenido nueve armas de fuego. Según el cuerpo, el grupo habría conseguido introducir un mínimo de 18 armas en el mercado ilegal en pocos meses. Señalan que los principales clientes son las organizaciones de narcotráfico, que utilizan estas armas para la comisión de hechos violentos, como los robos de droga o "ajustes de cuentas" entre bandas rivales. La investigación arrancó el noviembre pasado a raíz de un robo de armas en un domicilio de la demarcación tarraconense. La actuación se ha coordinado con Mossos d'Esquadra.

Según la Guardia Civil, los miembros de la organización desarticulada utilizaba testaferros que adquirían, de forma legal, escopetas tácticas de carrerilla y rifles de versiones civiles de fusiles de asalto militares de calibres con elevada potencia de fuego para después ponerlas a disposición de los traficantes que las habían encargado y financiado. Los agentes aseguran que los principales clientes de estas armas son las bandas del narcotráfico, que necesitan y utilizan estas armas tanto para la comisión de hechos violentos como "volcados" -robos de almeces droga- o "ajustes de cuentas" entre organizaciones rivales, como para la custodia o seguridad de las "guarderías" donde almacenan los estupefacientes o las plantaciones de marihuana.

Cinco detenidos

Hace dos semanas, el 10 de abril, los cuerpos policiales detuvieron a cuatro personas en el dispositivo hecho al municipio de Canovelles (Vallès Oriental) y a los de Aiguamúrcia, el Pla de Santa Maria y el Pont d'Armentera (Alt Camp). En los cacheos de los domicilios, los policías confiscaron 3 rifles tácticos (versiones civiles de fusiles de asalto), 4 armas cortas (2 pistolas y 2 revólveres), 1 escopeta de cañones recortados (arma prohibida), 1 escopeta de caza, más de 700 cartuchos de diferentes calibres, varias piezas fundamentales de armas de fuego y cargadores, así como armas blancas prohibidas. Este miércoles, arrestaron al líder de la organización en Murcia, ya que hasta entonces se encontraba en Francia, desde donde se encargaba de organizar las actividades delictivas.