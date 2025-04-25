Àger, sin electricidad para todos

Lo que debía ser una Semana Santa de celebración y actividad turística intensa se convirtió en un calvario para la mitad de los vecinos de Àger. Desde el pasado miércoles hasta el sábado, la localidad sufrió constantes cortes de luz que alteraron la actividad de más de un centenar de los vecinos del casco antiguo, así como los alojamientos rurales de esta zona. Los apagones se concentraron a partir del miércoles y, principalmente, a partir de las ocho y nueve de la tarde, momento en que el consumo eléctrico alcanzaba sus picos máximos.

“Se llegaron a registrar hasta tres o cuatro cortes de suministro en un par de horas cada día. Algunos duraban poco y otros pasaban de los 30 minutos”, explicó Montse Graells, que regenta un alojamiento turístico en el casco antiguo. Uno de los momentos críticos fue la noche del viernes Santo, cuando se celebraba la procesión de los Armats y la misa posterior. “El centro del pueblo se quedó a oscuras y también la iglesia. Los asistentes tuvieron que esperar a que volviera la luz para seguir con la ceremonia”, explicó el edil de Obras y Energía, Jordi Cortasa. Afirmó que la infraestructura eléctrica no está dimensionada para asumir el notable incremento de población que recibe Àger en periodos de vacaciones y lamentó la falta de mantenimiento de la compañía Eléctrica del Montsec en el pueblo.

También los vecinos mostraron su indignación ante una situación que consideran “insostenible”. La alcaldesa, Mireia Burgés, apuntó que la situación también daña al pueblo. “Los visitantes vienen buscando comodidad, no incertidumbre y oscuridad”, dijo. Desde el consistorio pidieron una solución inmediata para evitar que se repita la situación y en periodos vacacionales. “Pedimos que los organismos pertinentes actúen o, de lo contrario, organizaremos acciones contundentes de protesta”, explicaron. En el último año, dijeron han trabajado para encontrar una salida a la mala gestión de Eléctrica del Montsec. “Seguimos viviendo despropósitos y muchos de los afectados ya no reciben ni los recibos de la luz desde el pasado noviembre, pese a insistir en pagar y presentar múltiples denuncias”, explicaron.

«Sin recibos de luz en 5 meses»

“La paciencia se agota y pedimos una solución urgente y definitiva”, explicó Cristina, vecina de Àger que teletrabaja y a quien la compañía Eléctrica del Montsec no emite recibos desde el pasado noviembre. “Llamas y llamas, pero nadie nos atiende ni hacen las lecturas correctamente, estamos desesperados”, dijo. “Alguien tiene que poner fin a esta situación surrealista”, concluyó.

Piden intervenir a la eléctrica por su mala gestión y nula inversión

El millar de vecinos afectados por la mala gestión y la nula inversión de la compañía Eléctrica del Montsec en Àger, Les Avellanes y Santa Linya, la EMD de Fontllonga d’Ametlla y el pueblo de Alberola, en Os de Balaguer exigen “acabar” con este “viacrucis” con la compañía. Piden inhabilitar a la firma, que acumula multas y embargos. “Después de denuncias al Icaen, al ministerio para la Transición Energética, de hablar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Generalitar, “es prioritario que se atienda esta situación de desamparo”, afirmó Jordi Cortasa. Añadió que en el último año se está trabajando, aunque “no es suficiente y no podemos seguir sufriendo anomalías en el suministro, recibos de la luz hinchados (con facturas de hasta 12.000 euros por dos meses), lecturas de consumo incorrectas, falta de mantenimiento y de atención”. “Nadie en la compañía hace gestiones para acabar con esta situación, cobrar los recibos o invertir en la red”, recalcó.