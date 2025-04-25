Prisión provisional para el yihadista acusado de asesinar a un agricultor en el Segrià
Allal El Mourabit se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza de Tudela
El supuesto autor de los asesinatos de un agricultor en el Segrià y dos en Navarra, Allal El Mourabit, ha renunciado a declarar ante la jueza de Tudela que investiga dos de los crímenes, y que ha decretado su ingreso provisional en prisión.
El Mourabit ha comparecido de forma breve este viernes ante la jueza de instrucción que investiga los asesinatos de dos agricultores ocurridos en noviembre y diciembre del 2023 en Tudela y Ribaforada.