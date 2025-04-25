Prisión provisional para el yihadista acusado de asesinar a un agricultor en el Segrià

El presunto asesino de un agricultor en Vilanova de la Barca y dos en Navarra, Allal El Mourabit llega al Juzgado de Instrucción número 3 del municipio navarro de Tudela.EFE/ Villar López

El supuesto autor de los asesinatos de un agricultor en el Segrià y dos en Navarra, Allal El Mourabit, ha renunciado a declarar ante la jueza de Tudela que investiga dos de los crímenes, y que ha decretado su ingreso provisional en prisión.

El Mourabit ha comparecido de forma breve este viernes ante la jueza de instrucción que investiga los asesinatos de dos agricultores ocurridos en noviembre y diciembre del 2023 en Tudela y Ribaforada.