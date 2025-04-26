Detenido en Arbeca por robar un tractor hace 7 meses en Vilanova de Bellpuig

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Francesc Torres, un agricultor de Vilanova de Bellpuig, pidió en septiembre del año pasado ayuda a través de las redes para encontrar el tractor que le habían robado durante la hora que paró para comer. El vehículo estaba valorado en unos 30.000 euros. Siete meses después, los Mossos d’Esquadra lo han localizado en Arbeca –unos 10 kilómetros separan a las dos localidades– y han detenido a un vecino de 35 años de este municipio como supuesto autor del robo, como SEGRE avanzó ayer en su edición digital.

A l'esquerra, l'estat en què han trobat el tractor sostret els Mossos.Mossos d'Esquadra

El tractor presentaba importantes modificaciones (sin capó, cabina o embellecedores y con los números de bastidor, del motor y otros elementos manipulados) para evitar que fuera reconocido. La principal hipótesis de los investigadores de los Mossos es que el arrestado era dueño de un tractor similar, inutilizado por avería, y con la documentación y números de bastidor del mismo, había modificado los elementos identificativos del tractor sustraído para venderlo. Tienen antecedentes y le imputan los delitos de robo y hurto de uso de vehículo y falsificación documental. Pasará hoy a disposición judicial.

La Unidad de Investigación del ABP Pla-Garrigues de los Mossos localizó el vehículo en un almacén de la calle la Sardana de Arbeca. En otra nave del detenido, en Vila-sana, hallaron otras piezas del tractor robado. El afectado se mostró satisfecho “a medias” viendo el estado en el que fue recuperado su tractor.