Verdú estrena la Mulassa en honor a su antigua feria de animales

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Associació Cultural Xercavins celebró ayer la primera Fira de Verdú, un nuevo certamen que pretende recuperar el espíritu de la antigua Fira d’Animals de Peu Rodó que durante 600 años se celebró en la localidad. Coincidiendo con su desaparición hace 50 años, han querido recuperar esta fiesta de forma diferente. En esta ocasión sin animales vivos, sino con una muestra del bestiari popular de animales de pie redondo. Allí estrenaron La Mulassa, su nuevo elemento festivo construido por Jordi Arnau Espuga, de Les Borges Blanques. Guillem Boleda, miembro de Xercavins, explicó que el objetivo “es recordar a los más pequeños la historia y la importancia de la feria, que fue el Mobile World Congress de la época”.

Centenares de personas se reunieron en la plaza Bisbe Comelles para ver bailar a La Mulassa por primera vez y el pasacalle con otras figuras como la de Salou, Cappont, els Pallaresos o els Cavallets de Tàrrega. La feria también contó con 15 paradas de artesanía, talleres y una exposición de la antigua feria.