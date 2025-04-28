El Govern incentiva la caza de jabalíes y la venta de su carne con 1,45 millones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha anunciado la apertura de cinco nuevas líneas de ayudas, con una dotación total de 1,45 millones de euros, destinadas a fomentar la captura de jabalíes y facilitar la introducción de su carne en el circuito comercial.

El objetivo es reducir la densidad de esta especie en el medio natural, minimizando así los daños que ocasiona a la agricultura y el riesgo de transmisión de enfermedades tanto a la ganadería como a la salud pública. Estas subvenciones, gestionadas por el departamento de Agricultura, están dirigidas a sociedades de cazadores y centros de recogida de caza.

Los fondos cubrirán actividades cinegéticas, transporte de las piezas, recepción en puntos logísticos de caza y establecimientos de manipulación, así como la creación y mejora de infraestructuras para la recogida y tratamiento de la carne y los subproductos no destinados al consumo humano.

En comparación con la convocatoria de 2024, el presupuesto se ha incrementado en un 55,7%. Actualmente, Catalunya cuenta con 10 puntos logísticos de recogida. En la misma línea, en la temporada 2023-2024 se capturaron 68.694 piezas de caza mayor, de las cuales unas 36.000 se comercializaron. El 50% se vendieron fuera de Catalunya, principalmente a empresas españolas, y el otro 50% se procesó localmente, exportando gran parte (90%) a Europa.