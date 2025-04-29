Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Rodalies ha recuperado parcialmente el servicio este martes con los primeros trenes a las líneas R1, R2, R2Nord, R2Sud, R3, R4, R11 y R16. El resto de líneas de Cercanías (R13, R14, R15 y R17) y regionales seguirán suspendidas hasta nueva orden. Los usuarios han afrontado la reanudación con "mucha calma y paciencia" en estaciones como la de Sants. Con respecto a la alta velocidad, el AVE Figueres-Barcelona-Madrid circula, pero no con los horarios habituales, mientras que el AVE en Andalucía se ha recuperado partir de las 15.50 horas. El servicio del corredor mediterráneo se ha iniciado a las 16.00 horas con tres trenes sentido sur y cinco en sentido norte. Finalmente, los primeros trenes de la Larga Distancia en el norte peninsular han empezado a llegar esta tarde a Barcelona.

A las 18 horas, la R1 presta un servicio mínimo de Hospitalet a Maçanet-Massanes. En la R2, la R2 sur y la R2 norte hay circulación en toda la línea, pero no se podrán cumplir los horarios de paso habituales. La R3 funciona entre l'Hospitalet y Ripoll, pero el servicio puede sufrir retrasos. Sin servicio en el tramo de Ripoll a Puigcerdà con servicio alternativo por carretera. En la R4 también hay servicios mínimos y retrasos, pero el servicio se presta sólo entre l'Hospitalet y Manresa, no llega a Sant Vicenç. También se ha restablecido la circulación en la R11 entre Barcelona, Girona y Portbou, pero sin poder llegar a Cervera de la Marenda. Y como novedad también se ha restablecido la circulación en la R16 con un primer convoy de Estación de Francia (16.15 horas) a Tortosa (19.05 horas).

Por otra parte, el resto del servicio sigue suspendido. Según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, la R7 está parada por los problemas en Fabra y Monte y la R8 por problemas en el enclave Martorell-Castellbisbal y Cerdanyola-Universitat. También quedan pendientes de recuperar el servicio las líneas R13, R14, R15 y R17, la RG1, la RT2, y la RL3 y la RL4.

Rodalies asegura que trabaja para tener "normalidad" en toda la red este miércoles. Así lo ha asegurado su director, Antonio Carmona, que ha remarcado que los trabajadores de Adif y Renfe hacen "todo lo posible" para que el servicio funcione después del apagón eléctrico. En declaraciones a los medios de comunicación desde la estación de Sants, Carmona ha admitido que la recuperación se está llevando a cabo de manera "paulatina y limitada" e insiste en que es por una cuestión de "seguridad".

En este sentido, ha explicado que "no es comparable" el alta velocidad, que desde primera hora de esta mañana ya funciona, con Rodalies, donde hay más "diseminación" de estaciones y "se tenía que ser muy garantista" porque había que comprobar todos los equipamientos.

Sobre la alta velocidad y la larga distancia, Carmona ha defendido que han reubicado a los pasajeros afectados y han bloqueado la venta de plazas libres para poder facilitarlo. Por ahora, no ha detallado cifras de cuántos pasajeros se han visto afectadas. También ha confirmado que la circulación por el corredor mediterráneo se restablecerá a las cuatro de la tarde.

El director de Rodalies ha reiterado que la voluntad era "dar un servicio mínimo" a primera hora de esta mañana, pero han detectado fluctuaciones eléctricas y han optado por suspenderlo por "seguridad".