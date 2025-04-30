Nuevas gradas en el pabellón con capacidad para 178 personas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pabellón polideportivo de El Palau d’Anglesola sigue mejorando sus instalaciones con una serie de actuaciones que lo hacen más moderno, eficiente y cómodo para los usuarios. La última mejora ha sido la instalación de nuevas gradas con capacidad para 178 personas con un coste total de 22.421,93 euros, financiado mediante una subvención de la Diputación. Las gradas se suman a otras mejoras realizadas en el marco del programa de ayudas DUS 5000: actualmente se están cambiando todas las carpinterías de aluminio para mejorar el aislamiento térmico y acústico.