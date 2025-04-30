Vuelve la procesión tras 50 años

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Una réplica de Sant Isidori, patrón de la ciudad, encabezó la solemne procesión celebrada el sábado en Mollerussa. Se trata de una réplica elaborada por internos del centro penitenciario Mas d’Enric de Tarragona en el taller de cerámica, y financiada por la Coral Sant Isidori. En el marco de las fiestas patronales, la imagen fue trasladada desde la capilla del santo hasta la iglesia parroquial de Sant Jaume. De esta manera, se recupera una procesión que llevaba unos cincuenta años sin llevarse a cabo en la ciudad. Antes del inicio de la misa, las campanas de la iglesia de Sant Jaume sonaron de la mano del grupo de campamentos del Esplai Gojo. Una vez la figura del santo llegó al templo, se celebró la misa de renovación del Voto de Pueblo, presidida por el obispo de Solsona, Francesc Conesa.

Las fiestas se llevaron a cabo durante toda la semana y empezaron el martes con el pregón de fiestas, a cargo del neurocirujano Ramon Torné. Acompañaron el acto los alumnos del aula de canto de la Escola de Música.

El viernes se entregó el 37 Premio de Novela Breve Ciutat de Mollerussa, que ganó Eva Llobet Martí con Normal era un programa de la lavadora. La noche literaria sirvió para llevar a cabo un homenaje póstumo a la escritora local Anna Maria Freixes, a cargo del grupo de teatro Som Faràndula. El fin de semana también hubo otras propuestas, como la Trobada Bastonera organizada por el Casal L’Arreu o danza.