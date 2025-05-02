Siempre nos quedará el cine París

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Cine París de Solsona a encender sus proyectores después de que, en 2020, se viera obligado a cerrar por la pandemia. Cinco años después, reabrió el pasado sábado con una gestión liderada íntegramente por voluntarios. La primera película que se ha proyectado es Casablanca. Reunió a unas 250 personas, algo más de la mitad de la capacidad de la platea, de 489 localidades. El domingo el público pudo ver Wolfgang.

El presidente de la Asociación de Amigas y Amigos del Cine París, Martí Abella, afirmó que en Solsona “hay una emoción importante” por la reapertura del cine. “Es un equipamiento muy importante para la ciudad”, remarcó. Fue inaugurado en el año 1964 de la mano de Fidel Codina, vecino de la localidad. El ayuntamiento colabora ahora asumiendo la mitad del coste del alquiler de la sala –15.000 euros–, mientras que la otra mitad la aporta la entidad que gestionará este equipamiento, que cuenta ya con 150 voluntarios y 320 socios.

Que el Cine París de Solsona reabriera con la proyección de Casablanca no es casualidad. Este clásico del año 1942 dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman incluye la mítica frase “Siempre nos quedará París”. “La película de este fin de semana de reapertura ha sido una elección muy ideológica”, confesó Abella.

La programación de la sala puede consultarse a través del web www.cineparis.cat.