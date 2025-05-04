Artesa de Segre se posiciona como capital catalana del vino por un día

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Artesa de Segre se posicionó ayer como capital catalana del vino por un día con una nueva edición del Primavera Wine, que el 7 de junio tendrá la segunda sesión de este año en Balaguer. Esta vez, el evento coincidió con la presentación de la ruta Els trulls, la vinya i el vi, que tuvo lugar en los emblemáticos trujales de Vernet, uno de los núcleos con mayor legado vitivinícola del municipio. La ruta conecta espacios históricos y bodegas activas a través de un itinerario que incluye los trujales de Vernet, los del centro de Artesa, los de Anya y Montmagastre y, también, cinco bodegas incluidas en la DO Costers del Segre como Celler Montsec, Vall de Baldomar, Mas d’en Roy, Mas Ramoneda y Vinya de l’Hereu.