ENOTURISMO
Artesa de Segre se posiciona como capital catalana del vino por un día
Artesa de Segre se posicionó ayer como capital catalana del vino por un día con una nueva edición del Primavera Wine, que el 7 de junio tendrá la segunda sesión de este año en Balaguer. Esta vez, el evento coincidió con la presentación de la ruta Els trulls, la vinya i el vi, que tuvo lugar en los emblemáticos trujales de Vernet, uno de los núcleos con mayor legado vitivinícola del municipio. La ruta conecta espacios históricos y bodegas activas a través de un itinerario que incluye los trujales de Vernet, los del centro de Artesa, los de Anya y Montmagastre y, también, cinco bodegas incluidas en la DO Costers del Segre como Celler Montsec, Vall de Baldomar, Mas d’en Roy, Mas Ramoneda y Vinya de l’Hereu.