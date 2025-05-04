Buscan los primeros inquilinos para las coviviendas de Rialp tres años después

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El complejo residencial Germans Farrero de Rialp ya está listo para recibir a sus primeros inquilinos, tres años después de que se adjudicara su gestión. Este proyecto pionero, fruto del legado de los hermanos Farrero y de una inversión de 900.000 euros entre la familia y el ayuntamiento, ofrece diez pisos de alquiler para personas mayores de 65 años, con el objetivo de fomentar la autonomía y la vida activa en comunidad. La cooperativa Actua SCCL, encargada de la gestión, confirma que ya hay varios interesados, tanto del Pallars como de otras zonas de Catalunya como Girona. El modelo está pensado para personas en buen estado de salud que no requieren residencia. “Se entiende como un paso previo a la residencia, una manera de combatir la soledad no deseada”, explica Mariona Llucià, referente del proyecto. Por su parte, el alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, no descartó que se incorporen servicios adicionales, como enfermería, en función de la demanda y la viabilidad económica.

El edificio dispone de espacios comunitarios y un programa de actividades que se adaptará a las necesidades de los residentes. El precio del alquiler mensual es de 510 euros e incluye los gastos de suministros y servicios.