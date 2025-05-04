Un incendio en Tàrrega deja a un muerto y tres personas intoxicadas

Un trágico incendio ha sacudido este domingo Tàrrega, con el balance de una persona muerta y tres afectadas por inhalación de humo. El siniestro se declaró hacia las cuatro de la madrugada en una vivienda situada en la calle de Sant Joan, concretamente en el primer piso del número 11, por causas que todavía se investigan. La víctima mortal es Xavier García de 57 años, técnico municipal del área de Cultura en el Ajuntament de Tàrrega y experto literario, estudioso especialmente de autores de la ciudad como Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. Su muerte ha causado una gran consternación en la ciudad en la que era muy conocido. Actualmente gestionaba las exposiciones en la Sala Marsà, era el responsable de las publicaciones de la Colección Natan y coordinaba los Coloquios en Thä de Sant Jordi.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta a través del teléfono 112 y rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos. A la llegada de los Bomberos, el fuego se encontraba activo en la primera planta del inmueble, una casa familiar de tres plantas. Como medida preventiva, se procedió al desalojo del edificio adyacente, afectando a unas 25 personas.

Localización de la víctima mortal

Hacia las cinco de la mañana, los efectivos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el primer piso, donde se había originado el incendio. Paralelamente, tres personas que residían en el tercer piso del inmueble fueron evacuadas y trasladadas al Centro de Atención Primaria para ser sometidas a una revisión médica a causa de posibles síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Dispositivo de emergencia

En el dispositivo desplegado para controlar la situación y atender las víctimas han participado a la Policía Local de Tàrrega, los Mossos d'Esquadra y varias dotaciones del cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Les autoridades han abierto una investigación para determinar el origen exacto del incendio, que de momento se desconoce, y aclarar las circunstancias del suceso.

Declaraciones de Alba Pijuan Vallverdú, alcaldesa de Tàrrega

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan Vallverdú, ha lamentado profundamente los hechos ocurridos a raíz del incendio que ha afectado a un edificio de la localidad. Según informó, aunque la estructura general del inmueble se encuentra en buen estado, los daños más graves se concentraron en el primer piso y en las vigas que lo separan del segundo. "Estructuralmente el edificio no corre peligro", ha afirmado la alcaldesa. Sin embargo, los vecinos no podrán acceder a sus viviendas durante unos días a causa de los humos y los olores, que podrían ser perjudiciales para la salud. Se ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio. La familia afectada por el humo se encuentra a salvo y el Ayuntamiento ha expresado su apoyo y disponibilidad para ayudarles en todo lo necesario.