Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega amaneció ayer conmocionada con la trágica noticia de la muerte de uno de sus vecinos más conocidos, el escritor y experto en la obra de Manuel de Pedrolo Xavier Garcia de 57 años, por un incendio en el piso en que vivía en la céntrica calle de Sant Joan. El incendio se produjo, por motivos que aún se desconocen y se investigan, en el primer piso del número 11. Los Bombers recibieron el aviso del fuego a las 04.25 horas.

Hasta el lugar se desplazaron diez dotaciones.Además de la víctima mortal, tres personas resultaron heridas de carácter leve por inhalación de humo. Es la familia que reside en el tercer piso del edificio, entre los que había una menor de 5 años. Fueron trasladados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida para una revisión, donde recibieron el alta a mediodía.

Cuando llegaron los efectivos, el incendio estaba totalmente desarrollado en la planta baja y la primera planta. El fallecido fue hallado en el interior de la bañera vestido y todo apunta que se refugió allí para protegerse del fuego ya que fue la habitación menos afectada, el resto del piso, que estaba lleno de libros que actuaron como combustible, quedó completamente calcinado. Se calcula que la temperatura llegó a superar los 700ºC, porque el fuego fundió un radiador y quemó todas las puertas del piso.

El levantamiento y retirada del cadáver se produjo sobre las 10.40 horas. También trabajaron en el incendio la Policia Local, los Mossos d’Esquadra, el SEM y la brigada. Los técnicos municipales realizaron una inspección del edificio y determinaron que la estructura no había quedado afectada aunque apuntalaron algunos puntos del primer piso.

Sin embargo, el edificio quedará precintado durante unos días hasta garantizar su seguridad. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de los afectados.

Los Mossos se han hecho cargo de la investigación.

Un reputado autor, poeta, técnico de Cultura y estudioso

El fallecido, Xavier Garcia, era escritor, poeta, técnico de Cultura en el ayuntamiento y experto literario, además de estudioso especializado en autores de la ciudad como Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. García almacenaba en su casa muchos libros, entre los que había auténticas piezas de museo. La alcaldesa, Alba Pijuan, expresó su profundo consuelo a familiares y amigos en nombre del ayuntamiento y del municipio. Pijuan calificó Garcia “como un referente en el estudio de la literatura del país y un eminente erudito sobre los escritores y artistas del territorio”.

En la actualidad, Garcia coordinaba las exposiciones en la Sala Marsà, las publicaciones de la Col·lecció Natan y los Col·loqui a Thä. El ayuntamiento hará un minuto de silencio mañana en el Museu Tàrrega Urgell y el miércoles en el pleno. Asimismo, la inauguración prevista el viernes en la Sala Marsà quedó aplazada hasta nueva fecha.