Roba herramientas valoradas en 10.000 euros de un almacén de Arbeca

Las herramientas que fueron robadas en Arbeca y que han sido recuperadas por los Mossos.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han conseguido recuperar un conjunto de herramientas profesionales valoradas en más de 10.000 euros que habían sido sustraídas de un almacén de Arbeca. El hallazgo se produjo durante un control rutinario en Golmés, donde los agentes interceptaron una furgoneta en mal estado que transportaba el material escondido bajo chatarra. A raíz de esta actuación, se ha detenido un hombre de 48 años con numerosos antecedentes.

El suceso se inició el pasado 29 de abril cuando una patrulla que realizaba tareas de seguridad ciudadana paró un vehículo en condiciones precarias y en exceso de carga alrededor de las 12.30 horas. Al inspeccionar el contenido, los agentes descubrieron varias herramientas profesionales ocultas bajo un montón de chatarra. Ante la imposibilidad de los dos ocupantes de justificar la procedencia, se procedió a decomisar preventivamente todo el material.

Al día siguiente, la investigación dio un giro significativo cuando se recibió una denuncia por la sustracción de herramientas valoradas en más de 10.000 euros en un almacén de Arbeca. Las descripciones coincidían plenamente con el material decomisado, hecho que permitió devolverlo inmediatamente a su legítimo propietario.

Detención con la investigación todavía abierta

El pasado viernes, fruto de las indagaciones policiales, se procedió a la detención de uno de los presuntos autores en la calle Germans Izquierdo de Lleida. El arrestado, un hombre con 29 antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasó el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.

La investigación continúa abierta con el fin de localizar al segundo implicado en el robo. Los Mossos d'Esquadra mantienen activas las diligencias para aclarar completamente los hechos y proceder a la detención del cómplice todavía no identificado.