Obras para ampliar Ca La Cileta

El Palau d’Anglesola ha iniciado el proceso de licitación para ampliar y reformar la residencia para personas mayores Ca La Cileta, por un importe total de 410.252 euros. El proyecto contempla una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar la capacidad, accesibilidad y funcionalidad del centro, que pasará a tener siete plazas más. Pasará de las 43 actuales a 50, tal y como explicó ayer el alcalde, Francesc Balcells.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la ampliación del comedor y del centro de día, mediante la construcción de una nueva ala de planta baja adosada al edificio existente, utilizando terrenos que formaban parte del patio del complejo. Esta ampliación incluirá también dos nuevas habitaciones dobles, cada una con su propio baño, diseñadas siguiendo los criterios del nuevo Código de Accesibilidad de Catalunya. Además, se instalarán tres nuevos baños en la planta baja, mediante la reforma de un despacho contiguo a la actual zona de baños. Estos incluirán un baño accesible, otro practicable y un baño de cortesía para visitas.

En la planta superior de la residencia se proyecta la reconversión de una sala de estar en dos nuevas habitaciones (una doble y otra individual), ambas equipadas con baño propio. Estos espacios estarán también adaptados a los estándares de accesibilidad, y próximos a baños completos con ducha.

Esta actuación responde a la voluntad del ayuntamiento de seguir mejorando los servicios destinados a las personas mayores, adaptando las instalaciones a las necesidades actuales y garantizando una mayor calidad de vida para los usuarios del centro, tal y como remarcó el primer edil, que también explicó que han pedido ayudas a la Generalitat para poder sufragar el coste de estas obras, que inicialmente se llevan a cabo con fondos propios.

El plazo para la presentación de ofertas para llevar a cabo las obras previstas en Ca La Cileta finalizará el próximo día 20 de mayo.

Un centro referente en actividades como ‘En bici sense edat’

El centro residencial Ca la Cileta, inaugurado en 2004, ha sido un referente en la atención a personas mayores en El Palau d’Anglesola. El equipamiento se ha adaptado a las necesidades de la comunidad, ofreciendo un modelo de atención centrado en la persona. En los últimos años, destaca su colaboración con la iniciativa En bici sense edat, que permite a los residentes disfrutar de paseos en triciclos adaptados, mejorando su bienestar y socialización. Esta actividad, que fomenta la conexión con la comunidad, es solo una de las muchas propuestas del centro para promover la autonomía y calidad de vida de los mayores. Destacar que este centro también cuenta con unas veinte plazas de centro de día.